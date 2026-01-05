Ogni scuola di a prescindere dall’ordine e grado renderà omaggio alle vittime della strage di Crans-Montana avvenuta nella notte di Capodanno, il ministro dell’istruzione Valditara ha spiegato il perché di questo gesto e l’importanza per i ragazzi che lo compiranno.

La spiegazione dell’iniziativa secondo il ministro

Il ministro nel rendere ufficiale l’iniziativa l’ha anche spiegata, come riporta Il Giornale – “obiettivo di condividere il lutto per la tragedia che ha colpito giovani vite spezzate in un momento che avrebbe dovuto essere di gioia e spensieratezza.”

Con questo pensiero Valditara ha voluto investire la scuola del proprio ruolo di educazione civica oltrechè di formazione invitando alunni e docenti a comprendere l’importanza del rispetto.

Minuto di silenzio il 7 gennaio

Tutte le scuole del territorio nazionale osserveranno un minuto di silenzio in memoria delle vittime della strage di Crans-Montana.

Il pensiero in quei 60 secondi va alle vite spezzate in un momento di festa dal terribile incendio. In particolare Valditara come riportato da Il Giornale ha sancito come il silenzio diventi simbolo di vicinanza alle famiglie colpite dal lutto e di ricordo per le vittime.

Il gesto simbolico vuole mostrare la presenza dell’istituzione scolastica che deve fungere non solo da luogo di insegnamento ma anche di crescita e formazione per gli uomini e le donne del domani.