I giorni del raccoglimento e dell'omaggio al pontefice diventano un rito pubblico: in Vaticano esposta fino al 5 gennaio la salma di Joseph Raztinger

In Vaticano è stata esposta la salma di Joseph Ratzinger e fin dalle prime ore del mattino i fedeli sono in fila.

Le spoglie mortali del Papa emerito Benedetto XVI sono pronte a ricevere l’estremo saluto di una folla che si stima sarà fra le 30mila e le 60mila persone da qui al 5 gennaio quando si terranno i funerali. Intanto, come spiegano i media, Piazza San Pietro in Roma si prepara per l’ultimo saluto a Benedetto XVI, il papa emerito deceduto il 31 dicembre.

Esposta la salma di Joseph Raztinger

Sono già moltissimi i fedeli che hanno raggiunto la Basilica che ha apertura fissata alle 9. L’omaggio al Pontefice emerito poi proseguirà fino a mercoledì, e poi anche fino al giorno delle esequie. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella (che sarà il primo ad entrare) e la premier Giorgia Meloni saranno presenti e il funerale sarà presieduto e concelebrato da Papa Francesco.

L’ultimo saluto con rosso e mitra in testa

Benedetto XVI è stato vestito con paramenti liturgici rossi e con la mitra, simbolo del Papato in testa. Il papa è stato disteso sopra due cuscini a sorreggergli schiena e testa e da domenica 1 gennaio 2023 la salma è stata adagiata al centro della cappella del monastero vaticano Mater Ecclesiae.

La fila si allunga

Fin dalle prime luci dell’alba di oggi, centinaia di persone si sono messe in fila poco fuori da Piazza del Vaticano per non perdersi l’occasione di dare l’ultimo saluto al papa emerito.

Qui sotto le immagini della fila che si allunga minuto dopo minuto.