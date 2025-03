Un'iniziativa che trasforma la vita di un senza tetto in un'opportunità per tutti

Un’iniziativa che cambia la vita

A Piazza delle Cure, un nuovo progetto ha preso vita: il banco di libri e raccolta offerte “Rifugio”. Questa iniziativa, che rappresenta l’evoluzione della rivendita di libri gestita da Marco, un uomo senza tetto, è stata inaugurata con grande entusiasmo. Marco, che ha vissuto per lungo tempo nel sottopasso della ferrovia, ha trovato un modo per trasformare la sua esperienza in un’opportunità per la comunità.

Il progetto “Rifugio” e il suo significato

Avviato a settembre, il progetto mira a portare “in superficie” l’esperienza di Marco, offrendo un banco di raccolta di libri donati, aperto tre giorni a settimana. Situato vicino al mercato rionale, il banco non è solo un luogo dove acquistare libri, ma anche un punto di incontro per la comunità. Qui, le persone possono donare libri che non usano più, contribuendo così a creare un circolo virtuoso di condivisione e solidarietà.

Un lieto fine dopo le difficoltà

La nascita di “Rifugio” segna un lieto fine per Marco, che recentemente aveva ricevuto una multa di 5000 euro per abusivismo. Dopo un servizio del Tg4, l’attenzione mediatica ha portato a un intervento decisivo da parte del Comune di Firenze, che ha deciso di supportare Marco nella sua iniziativa. Questo aiuto non solo ha permesso a Marco di uscire dall’abusivismo, ma ha anche dato vita a un progetto che può ispirare altri a seguire il suo esempio.

Un modello di solidarietà per la comunità

Il banco di libri “Rifugio” rappresenta un modello di solidarietà e inclusione sociale. Non è solo un luogo dove si possono trovare libri a prezzi accessibili, ma anche un’opportunità per sensibilizzare la comunità sulle difficoltà che affrontano le persone senza fissa dimora. Marco, con la sua iniziativa, dimostra che è possibile trasformare le avversità in opportunità, creando un impatto positivo nella vita di molti.