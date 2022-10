Un incendio in un appartamento di Catanzaro fa una strage nella notte

Tragedia in Calabria nella notte: nelle scorse ore, un terribile incendio è divampato in un appartamento di Catanzaro, nella zona sud del capoluogo di Regione, distruggendo un’intera famiglia.

Nel devastante rogo hanno perso la vita tre fratelli di 12, 14 e 22 anni, mentre altre quattro persone (i due genitori e i fratellini più piccoli) sono rimasti feriti.

La dinamica dell’incidente

In base alla ricostruzione delle autorità locali, tutto sarebbe avvenuto intorno alle 1,30 di questa notte, presso Via Caduti 16 marzo 1978. Al momento della tragedia, all’interno dell’appartamento dove sono scoppiate le fiamme viveva un nucleo familiare piuttosto numeroso, composto per l’appunto dai due genitori e dai loro 5 figli. Molto probabilmente, vista l’ora, i membri della famiglia sono stati sorpresi all’improvviso nel sonno.

Quando le forze dell’ordine sono giunte sul posto è stato chiaro fin da subito che non ci sarebbe stato più nulla da fare per le vittime, i cui corpi sono stati ritrovati semi carbonizzati: è possibile, in ogni caso, che i tre ragazzi siano morti intossicati dal fumo prima che le fiamme raggiungessero i loro corpi già esanimi.

Una volta evacuati dallo stabile, i genitori e gli altri due figli sono stati immediatamente trasportati al più vicino ospedale, feriti o intossicati dalle fiamme.

In base alle informazoni in nostro possesso per il momento le più gravi sarebbero la madre e una delle figlie più piccole, con ustioni estese su gran parte del corpo.

Sono tutt’ora in corso gli accertamenti del caso per capire cosa possa aver scatenato l’incendio.