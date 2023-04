Incendio al Parco delle Groane: strade chiuse tra Limbiate e Cesate

Un enorme incendio è divampato nella serata di ieri, 3 aprile, nel Parco delle Groane. Le fiamme hanno bruciato diversi ettari di terreno e hanno continuato ad alimentarsi anche grazie al forte vento.

Parco delle Groane, vasto incendio in serata: non ci sono vittime

Paura nel parco delle Groane, tra Limbiate e Cesate, in zona Milano, dove un grosso incendio è divampato nella serata di ieri. Al momento non sono ancora note le cause dell’incendio, che è stato così grande da essere visibile da tutti i comuni più vicini della Brianza e del nord di Milano.

L’intervento dei vigili del fuoco

Per domare il vasto incendio si è reso necessario l’intervento di dieci squadre dei vigili del fuoco, oltre agli uomini della protezione civile. Fortunatamente, non ci sono stati nè vittime nè feriti, ma l’apprensione tra la popolazione vicina al parco è stata enorme per tante ore. Le autorità hanno fatto sapere di aver chiuso tutte le strade vicino al punto di origine dell’incendio, creando qualche problema con la viabilità, ma mettendo in sicurezza tutta la zona.