Incendio devastante in un attico a Palermo: famiglia in ospedale

Nella notte scorsa, un incendio ha ridotto in cenere un attico situato nel cuore di Palermo, lasciando una famiglia di cinque persone in gravi difficoltà. Il rogo, che ha avuto origine in circostanze ancora da chiarire, ha messo in pericolo la vita di un’intera famiglia, composta da due adulti e tre bambini. I residenti, allertati dal fumo e dalle fiamme, hanno tentato di mettersi in salvo, ma non senza conseguenze.

Intervento tempestivo dei soccorsi

Grazie alla prontezza dei vigili del fuoco, l’incendio è stato domato in tempi relativamente brevi, evitando che le fiamme si propagassero ad altri appartamenti. Tuttavia, i membri della famiglia sono stati trasportati d’urgenza all’ospedale per sintomi di intossicazione da fumi tossici. Le autorità sanitarie hanno confermato che i bambini, in particolare, sono stati sottoposti a controlli approfonditi, data la loro vulnerabilità.

Le indagini sulle cause del rogo

Le forze dell’ordine hanno avviato un’indagine per determinare le cause esatte dell’incendio. Testimoni oculari hanno riferito di aver udito un forte boato prima che le fiamme si sprigionassero, suggerendo la possibilità di un’esplosione. Gli investigatori stanno esaminando ogni dettaglio, inclusi eventuali problemi elettrici o l’uso di materiali infiammabili nell’appartamento. La comunità locale è in allerta e si chiede maggiore attenzione alla sicurezza degli edifici, soprattutto in un periodo in cui gli incendi domestici sembrano in aumento.