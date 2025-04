Oltre 400 vigili del fuoco al lavoro per domare le fiamme in un'area impervia.

Un incendio che devasta il paesaggio

Il bosco sopra Prato allo Stelvio, situato nella suggestiva val Venosta, è attualmente teatro di un incendio che ha già distrutto circa 100 ettari di vegetazione. Le fiamme, alimentate da condizioni climatiche avverse e da un terreno difficile, continuano a rappresentare una seria minaccia per l’ecosistema locale. Oltre 400 vigili del fuoco sono stati mobilitati per affrontare questa emergenza, ma la situazione rimane critica e il fuoco non è ancora sotto controllo.

Le difficoltà nelle operazioni di spegnimento

Una delle sfide principali per i soccorritori è l’approvvigionamento di acqua necessaria per le operazioni di spegnimento. A causa della posizione impervia dell’incendio, l’acqua deve essere trasportata da lontano, complicando ulteriormente le operazioni. Cinque elicotteri antincendio sono stati attivati all’alba per supportare le squadre a terra, ma le condizioni meteorologiche e la topografia del terreno rendono il lavoro estremamente difficile.

Avvisi di protezione civile per la popolazione

In risposta alla situazione, le autorità locali hanno emesso un avviso di protezione civile. Gli abitanti di Stelvio, Trafoi e Prato sono stati invitati a chiudere finestre e porte e a spegnere i sistemi di ventilazione per evitare l’ingresso di fumi tossici nelle abitazioni. La nuvola di fumo che si è alzata dall’incendio è visibile anche a distanza, creando preoccupazione tra i residenti e i turisti della zona.

Monitoraggio continuo della situazione

Le autorità stanno monitorando attentamente l’evoluzione dell’incendio e le operazioni di spegnimento. La situazione è in continua evoluzione e i vigili del fuoco stanno lavorando instancabilmente per contenere le fiamme e prevenire ulteriori danni. La comunità locale è in allerta e si sta preparando a eventuali sviluppi, mentre si spera in un miglioramento delle condizioni meteorologiche che possa facilitare le operazioni di soccorso.