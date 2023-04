Incendio in un palazzo a Baranzate, vicino Milano: appartamento distrutto

Per fortuna non ci sono stati feriti: incendio in un palazzo a Baranzate ed appartamento distrutto dal fuoco

Un terribile incendio si è sviluppato nella serata di venerdì 7 aprile in un palazzo a Baranzate, vicino Milano: un appartamento è andato distrutto. Malgrado il lavoro di sei squadre dei Vigili del fuoco i locali sono stati del tutto inceneriti. Tutto è accaduto in un in un condominio di Baranzate con il rogo che ha attecchito intorno alle 20 nel palazzo che si trova all’angolo tra via Redipuglia e via Pordenone.

Incendio a Baranzate, appartamento distrutto

Da quanto si apprende sulle testate lombarde le fiamme, stando alle prime informazioni finora apprese, sono divampate all’improvviso nell’appartamento al terzo, e ultimo, piano dello stabile. E sempre da quanto è dato sapere malgrado il celere intervento dei vigili del fuoco, che sono riusciti a domare l’incendio soltanto verso l’una, “la casa è stata completamente distrutta ed è stata dichiarata inagibile”, lo dice Milano Today.

Non ci sono stati feriti intossicati

Si viene a sapere inoltre che l’intero palazzo è stato evacuato, ma che per una circostanza fortunata non si registrano feriti, né intossicati. Sono state in tutto ben sei le squadre del 115 che hanno lavorato per ora per spegnere gli ultimi focolai. Sul posto sono giunti a razzo anche i soccorritori del 118, i carabinieri della territoriale di Rho e il sindaco di Baranzate.