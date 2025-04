Milano, camion prende fuoco in centro: traffico in tilt e paura tra i cittadini

Milano, zona Comasina: camion distrutto da un incendio scoppiato nelle prime ore del mattino in via Calizzano. Indagini in corso.

Mattinata di paura a Milano, dove un violento incendio ha completamente distrutto un camion parcheggiato in via Calizzano, nel quartiere Comasina. L’episodio è avvenuto all’alba di mercoledì 23 aprile e ha generato grande preoccupazione tra i residenti, svegliati dal fumo denso e dall’odore acre delle fiamme.

Incendio a Milano: camion in fiamme blocca la città

divampato intorno alle 6 di questa mattina, come confermato dalla centrale operativa di via Messina. Tre squadre dei vigili del fuoco, provenienti dai distaccamenti locali, sono accorse rapidamente sul luogo dell’incidente e hanno spento le fiamme in breve tempo, evitando danni maggiori.

Al momento, le cause che hanno scatenato il rogo rimangono sconosciute e sono in corso indagini per fare luce sull’accaduto. Non si registrano feriti, ma il danneggiamento del veicolo è stato totale.

Incendio a Milano, camion in fiamme blocca la città: le conseguenze

Le conseguenze di questo incendio sono notevoli: oltre ai danni ingenti al camion, che è stato completamente distrutto, il rogo ha causato disagi al traffico nella zona di Comasina. Anche la qualità dell’aria nella zona è stata compromessa, a causa del fumo denso che si è diffuso nell’area circostante.

Sebbene non si siano registrati feriti, l’episodio ha scatenato paura tra i residenti, preoccupati per la rapidità con cui il rogo si è propagato.