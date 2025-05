Un tragico incidente in una casa di riposo

Un incendio devastante ha colpito una casa di riposo per anziani e pazienti psichiatrici a Caltagirone, in provincia di Catania, portando alla morte di una donna di 68 anni. La vittima, che era ospite della struttura, potrebbe essere stata coinvolta nell’incendio che ha avuto origine nella sua stanza.

Le cause del rogo sono attualmente in fase di accertamento, mentre le autorità locali stanno indagando per chiarire le circostanze di questa tragica vicenda.

Intervento dei vigili del fuoco e sgombero

Circa 20 persone sono state evacuate dalla struttura durante l’emergenza. I vigili del fuoco sono intervenuti prontamente per domare le fiamme e garantire la sicurezza degli altri ospiti. La rapidità dell’intervento ha evitato che la situazione potesse degenerare ulteriormente, ma purtroppo non è stato possibile salvare la vita della donna. Le operazioni di soccorso hanno richiesto un notevole dispiegamento di forze e risorse, evidenziando la gravità della situazione.

Indagini in corso e sequestro dei locali

La Procura di Caltagirone ha avviato un’inchiesta per fare luce sull’incidente. Sono stati disposti il sequestro dei locali interessati dall’incendio e l’autopsia sul corpo della vittima. Le indagini sono state delegate agli agenti del commissariato di pubblica sicurezza locale, che stanno raccogliendo testimonianze e prove per determinare le cause esatte del rogo. Questo tragico evento solleva interrogativi sulla sicurezza delle strutture per anziani e sulla necessità di garantire un ambiente protetto per le persone più vulnerabili.