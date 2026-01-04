Incendio Mortale in Svizzera: 40 Vittime Durante le Celebrazioni di Capodanno

Un tragico evento ha scosso la Svizzera: nella notte di Capodanno, il bar Le Constellation è stato teatro di un terribile incendio che ha portato alla morte di 40 persone. Questo drammatico incidente rappresenta uno dei più gravi disastri nella storia recente del paese, generando dolore e angoscia tra le famiglie delle vittime e la comunità locale.

Identificazione delle vittime

Secondo le dichiarazioni rilasciate dalla polizia del Valais, sono stati identificati ulteriori 16 corpi delle vittime del rogo. Tra queste, si contano 10 cittadini svizzeri, due italiani, un individuo con doppia cittadinanza italo-emiratina, un romeno, un francese e un turco. Questo porta il numero totale delle vittime identificate a 24.

Dettagli sulle vittime

La più giovane tra le vittime è una ragazza svizzera di 14 anni, seguita da due ragazze di 15 anni. Inoltre, la polizia ha confermato che altri dieci giovani di età compresa tra 16 e 18 anni sono stati identificati. I restanti identificati includono due uomini svizzeri di 20 e 31 anni e un francese di 39 anni.

Le conseguenze per la comunità

La comunità locale sta attraversando un momento di profonda sofferenza e smarrimento. Molti, come Damiano Vizioli, un giovane di 24 anni residente a Sion, hanno vissuto in prima persona il dramma. Damiano si trovava nel bar al momento dell’incendio, ma era uscito per fumare una sigaretta, trovandosi così a dover affrontare l’orrore che si stava scatenando all’interno. “Non riesco a dormire bene, sento ancora le urla delle persone,” ha raccontato Vizioli ai giornalisti.

Solidarietà e resilienza

La tragedia ha toccato profondamente anche Eric Schmid, un imprenditore di 63 anni, che ha espresso la sua preoccupazione per la lunga cicatrice che questo evento lascerà nella comunità. “Noi svizzeri siamo persone di montagna, e supereremo anche questo, ma il dolore per i ragazzi e le famiglie colpite è quello che conta di più,” ha commentato. Schmid ha sottolineato l’importanza dei segnali di solidarietà che stanno emergendo in questo momento difficile.

Indagini e responsabilità

In seguito all’incendio, le autorità giuridiche hanno avviato un’inchiesta per far luce sulle cause del disastro. Due gestori del bar sono attualmente sotto inchiesta per presunti reati che includono omicidio colposo. La polizia sta continuando a lavorare per identificare le rimanenti vittime e per fornire supporto alle famiglie colpite da questo tragico evento.