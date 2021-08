Incendio nella concessionaria Massimino di Savigliano: paura per le auto con serbatoio GPL

Nella città di Savigliano, comune in provincia di Cuneo, è divampato un incendio all’interno della concessionaria Massimino: la situazione.

Un incendio è divampato durante il pomeriggio di martedì 24 agosto 2021 a Savigliano (Cuneo) all’interno della concessionaria Massimino Auto che si trova sulla strada Suniglia.

Le fiamme hanno causato problemi all’interno della concessionaria di automobili.

Fumo nero si è visto provenire dalla struttura a distanza di centinaia di metri dal luogo dell’incendio. Nel frattempo sono giunti sul posto i vigili del fuoco con otto squadre: il timore principale è quello legato alla presenza di auto che si alimentano a Gpl e che, di conseguenza, sono maggiormente a rischio.

Sul posto è giunto anche il personale di pubblica sicurezza che ha chiuso al traffico la carreggiata.

L’obiettivo è infatti quello di consentire il lavoro dei pompieri: la vicenda è accaduta in una zona non molto distante dal parco Graneris. Intanto a Savigliano il traffico è stato bloccato. I carabinieri stanno indirizzando le persone su altre vite alternative.

Due ambulanze e il personale del 118 hanno raggiunto il luogo dell’incidente per accertarsi che non ci siano feriti, nonché per soccorrere eventuali vigili giunti sul posto per spegnere le fiamme.

Attualmente non si segnalano comunque persone coinvolte.