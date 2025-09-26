Questa notte è divampato un incendio all’interno di un appartamento a Torino Mirafiori Nord, ci sono diversi intossicati.

Incendio a Torino, appartamento in fiamme: Vigili del Fuoco in azione

Paura nella notte a Torino Mirafiori Nord, dove, all’interno di un appartamento in in corso Agnelli 156, è divampato un incendio. Per l’esattezza, a prendere fuoco un alloggio al primo piano della palazzina numero 7.

Sul posto sono giunti subito i Vigili del Fuoco dai distaccamenti di Grugliasco Allamano e Torino Lingotto, con anche l’autoscala del comando provinciale. Riuscire a domare le fiamme non è stato semplice, diverse persone sono rimaste intossicate.

Incendio a Torino, appartamento in fiamme: diversi intossicati

Come detto questa notte è scoppiato un incendio all’interno di un appartamento in corso Agnelli 156 a Torino. Alcune persone sono rimaste intossicate, con bruciore agli occhi e difficoltà respiratorie, e sono state affidate alle cure dei medici del 118 di Azienda Zero. Alcuni di loro sono stati portati in ospedale per accertamenti. L’intera palazzina intanto è stata dichiarata inagibile, costringendo quindi i residenti ha lasciare le case in piena notte. Si indaga per capire le cause che hanno portato allo sviluppo dell’incendio, ma pare si stato accidentale. Ogni dettaglio resta comunque al vaglio degli investigatori.