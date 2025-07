Il rogo si è sviluppato intorno alle ore 13.00, per cause ancora da accertare: la situazione.

Paura su un treno della Circumvesuviana, dove è scoppiato un incendio. Panico a bordo e treni in tilt sulla linea Napoli-Sorrento.

Incendio sul treno della Circumvesuviana: treni in tilt sulla linea Napoli-Sorrento

Incendio su un treno della Circumvesuviana intorno alle ore 13.00 di oggi, lunedì 21 luglio 2025. Ad andare in avaria è stato il convoglio 1129 partito da Napoli e diretto a Sorrento, tra le stazioni di Torre Annunziata e Pompei, nei pressi della fermata Villa Regina.

Il panico è scoppiato a bordo tra i passeggeri, costretti a scendere sui binari, come mostrato anche dai tanti video diffusi sui social. La circolazione dei treni tra Pioppaino e Torre Annunziata è stata interrotta.

Incendio sul treno della Circumvesuviana: le cause

Come abbiamo appena visto, è scoppiato un incendio su un treno della Circumvesuviana diretto a Sorrento, con i passeggeri costretti a scendere sui binari e la circolazione tra Pioppaino e Torre Annunziata interrotta. Sono al momento in corso tutti gli accertamenti per capire la causa del rogo improvviso che dovrebbe essere partito dalla parte superiore della vettura. Ad andare in fiamme, secondo i primi riscontri, sarebbe stato il motore dei condizionatori. Le indagini sono comunque al momento ancora in corso.