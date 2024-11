Inchiesta su corruzione negli appalti pubblici a Roma

Un sistema corruttivo radicato

Un’inchiesta della procura di Roma ha rivelato un sistema di corruzione ben strutturato, in cui un imprenditore, Mirko Pellegrini, avrebbe orchestrato una rete di illeciti per ottenere appalti pubblici per la manutenzione delle strade della capitale. Le gare, dal valore complessivo di circa 100 milioni di euro, sarebbero state vinte grazie a mazzette e favori concessi a pubblici ufficiali compiacenti. Questo scandalo solleva interrogativi sulla trasparenza e sull’integrità delle procedure di appalto nella città eterna.

Le indagini e i risvolti

Le indagini hanno portato a perquisizioni in vari uffici, tra cui quelli del Dipartimento dei Lavori Pubblici del Comune di Roma e della Astral, l’azienda che gestisce le strade nel Lazio. La procura ha acquisito una vasta quantità di documenti, evidenziando presunti affidamenti irregolari, in particolare in relazione ai fondi destinati al Giubileo. Il Campidoglio ha confermato che, da un’indagine interna, sono emersi affidamenti effettuati secondo le procedure di legge, ma la situazione rimane sotto scrutinio.

Le accuse e le implicazioni

Cinque pubblici ufficiali sono stati iscritti nel registro degli indagati, inclusi funzionari dell’amministrazione capitolina e agenti della Polizia Stradale. Le accuse vanno dall’associazione a delinquere alla frode nelle pubbliche forniture, fino al riciclaggio. Pellegrini, descritto come il ‘dominus’ di una rete di aziende, avrebbe manipolato le gare per il rifacimento del manto stradale, utilizzando meno materiale di quanto dovuto e falsificando la qualità dei lavori. Le indagini si concentrano anche su appalti legati a eventi di grande rilevanza, come la Ryder Cup di golf.

Il futuro degli appalti pubblici a Roma

Le verifiche sono ancora in fase iniziale e riguardano circa quaranta appalti affidati negli ultimi due anni. La creazione di una commissione ispettiva tecnica, disposta dal sindaco Roberto Gualtieri, mira a garantire la corretta esecuzione delle opere. Tuttavia, la presenza di irregolarità solleva preoccupazioni sulla gestione dei fondi pubblici e sulla necessità di una maggiore vigilanza. La trasparenza nelle procedure di appalto è fondamentale per ripristinare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni e garantire che i progetti pubblici siano realizzati in modo etico e conforme alle normative vigenti.