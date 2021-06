Incidente a Crema, auto travolge moto durante un’inversione a U: morto ragazzo di 18 anni

Terribile incidente a Crema in cui ha perso la vita un ragazzo di 18 anni. Un'automobile ha fatto un'inversione a U e ha travolto la sua moto.

Un ragazzo di soli 18 anni ha perso la vita a causa di un terribile incidente stradale avvenuto a Crema. Lo schianto è accaduto nella serata di ieri, mercoledì 23 giugno. Il ragazzo di 18 anni si trovava in sella alla sua moto, quando è stato improvvisamente investito da un’automobile che stava facendo una pericolosa inversione a U. Gli operatori del 118 sono subito intervenuti sul luogo dell’incidente e hanno trasportato velocemente il ragazzo in ospedale.

Purtroppo ogni tentativo di salvargli la vita si è rivelato inutile. Il ragazzo è morto poco dopo a causa delle gravi ferite riportate.

Incidente a Crema: la ricostruzione

L’incidente è avvenuto in via De Gasperi, di fronte allo stadio Voltini. Secondo una prima ricostruzione un 20enne era alla guida di una Mini Cooper, quando ha deciso di fare un’inversione a U che lo ha portato ad investire il ragazzo di 18 anni che arrivava con la sua moto.

Lo studente Matteo Dossena è finito a terra a causa dell’impatto. L’allarme è stato dato immediatamente e sul luogo dell’incidente sono subito arrivati medici e paramedici a bordo di un’ambulanza. Le condizioni del ragazzo inizialmente non sembravano gravi, ma poi la situazione si è aggravata. Il 18enne è deceduto durante la notte all’ospedale Maggiore. Sul posto sono arrivati anche gli agenti dlela polizia locale per effettuare i rilievi.

Sempre nella giornata di ieri si è verificato un altro incidente tra un'auto e una moto a Villasanta, in provincia di Monza e Brianza. Il 20enne in modo si è schiantato contro un'auto che arrivava dalla direzione opposta, è caduto e ha sbattuto la testa. Il giovane è stato trasportato in codice rosso all'ospedale più vicino ed è in gravi condizioni.