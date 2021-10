Incidente a Padova: non ce l’ha fatta il vigile che scortava il team Handbike di Zanardi

Massimo Boscolo, vigile che scortava il team Handbike di Zanardi, è morto a 34 anni a causa di un terribile incidente a Padova.

Massimo Boscolo, vigile che scortava il team Handbike di Zanardi, è morto a 34 anni a causa di un terribile incidente a Padova. L’uomo era stato travolto sabato 9 ottobre mentre era in sella alla sua moto.

Incidente a Padova: morto Massimo Boscolo

Massimo Boscolo, 34enne agente della polizia locale, che lo scorso sabato era stato travolto mentre era in sella alla sua moto in via Romana Aponense, non ce l’ha fatta. L’uomo è morto a 34 anni. L’agente stava scortando una squadra di atleti di handbile per il team di Obiettivo 3, progetto creato da Alex Zanardi per coinvolgere atleti disabili. Si è scontrato con una macchina guidata da un uomo di 67 anni, che è stato indagato per omicidio stradale.

Da sabato la sua vita era appesa ad un filo, ma le sue condizioni erano fin da subito apparse disperate. La moto su cui si trovava l’agente e la Opel Meriva che ha provocato lo scontro sono state sequestrate.

Incidente a Padova: “Notizia tragica”

La notizia della morte di Boscolo si è diffusa subito a Palazzo Moroni, sede del Comune di Padova. L’agente Boscolo è il primo motociclista dei vigili morto in servizio nella storia del corpo di Padova.

“La morte di Massimo Boscolo è una notizia tragica che mi addolora in maniera profonda, era un ragazzo di rara professionalità che aveva deciso di impegnarsi per gli altri e per tutti i cittadini oggi non c’è più e questo è un lutto grave per tutta la nostra comunità. In queste ore ho sperato con tutto il cuore che potesse esserci un esito diverso ma così non è stato, ora, anche a nome dell’Amministrazione e della città, voglio far sentire alla famiglia, ai suoi cari, ai colleghi e a tutto il corpo di polizia locale il calore di una vicinanza autentica.

Oggi è un giorno di cordoglio, ma troveremo di certo il modo di ricordare Massimo e il suo sacrificio” ha dichiarato il sindaco Sergio Giordani. “Sono rimasto sveglio tutta la notte aspettando notizie positive, l’agente di polizia locale di Padova gravemente ferito mentre stava svolgendo il proprio lavoro, le mie più sincere condoglianze alla famiglia. Chiedo ufficialmente al sindaco di proclamare lutto cittadino e il ricordo in silenzio nel prossimo Consiglio comunale” ha scritto Alain Luciani, consigliere comunale.

Incidente a Padova: i messaggi dei sindacati

“Siamo molto vicini ai genitori e al fratello Davide, a cui vogliamo manifestare tutto il nostro cordoglio per questa tragedia, tutti i colleghi e gli amici all’interno del Corpo ancora non riescono a credere a quanto avvenuto” ha scritto in una nota Uil Fp. “Profondo dolore e cordoglio per la scomparsa di Massimo Boscolo, il vigile di 34 anni venuto a mancare, dopo due giorni di agonia, a causa di un incidente mentre stava svolgendo il suo dovere. nquirenti e magistratura faranno le indagini, chiariranno la dinamica e individueranno eventuali responsabilità. E noi, per parte nostra, ci saremo perché ciò non debba più avvenire. Ma oggi è solo il momento del dolore. Ci stringiamo alla famiglia di Massimo” ha scritto la Cisl Fp.