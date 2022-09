Incidente a Palermo, scontro tra un tir e due suv: traffico in tilt

Questa mattina è avvenuto un incidente a Palermo, uno scontro tra un tir e due suv. La situazione traffico è in tilt.

A Palermo, più precisamente in via Piano dell’Ucciardone, si è verificato un incidente. Un tir e due suv si sono scontrati. Il traffico è in tilt.

Incidente a Palermo, scontro tra un tir e due suv

Questa mattina, giovedì 22 settembre, un tir e due suv si sono scontrati in via Piano dell’Ucciardone, nei pressi della zona portuale, per motivi ancora in fase di accertamento. Il mezzo pesante ha urtato frontalmente un suv e pochi secondi dopo un’altra auto che stava superando il tir si è scontrata con la vettura già incidentata. Nell’incidente sono rimaste coinvolte tre persone, che sono rimaste leggermente ferite. Sul posto è arrivata l’ambulanza che ha prestato i primi soccorsi ai feriti.

Traffico in tilt

Il transito nell’area in cui è avvenuto l’incidente è rimasto paralizzato, con lunghe code di auto. Sul luogo dell’incidente anche i vigili urbani, che hanno gestito il traffico, e gli agenti dell’Infortunistica, che hanno effettuato tutti i rilievi necessari per riuscire a capire la dinamica dell’incidente. L’asfalto era scivoloso a causa della pioggia.