Incidente a Roma alla Garbatella, scontro tra auto e monopattino: morto un uomo di 48 anni

Un uomo di 48 anni è morto in un incidente stradale alla Garbatella a Roma: si è schiantato contro un'auto mentre viaggiava in monopattino.

Tragedia a Roma, nei pressi del quartiere Garbatella, dove nella giornata di martedì 30 novembre 2021 si è verificato un incidente stradale costato la vita ad un uomo di 48 anni. Mentre era a bordo del suo monopattino si è scontrato con un’auto e l’impatto si è rivelato fatale.

Incidente alla Garbatella: auto contro monopattino

I fatti hanno avuto luogo intorno alle 18:30 in via Cesare Federici, all’altezza dell’incrocio con via Cristoforo Colombo tra Tor Marancia e Garbatella. Secondo le prime ricostruzioni l’uomo stava viaggiando sul mezzo elettrico quando all’improvviso si è schiantato contro un’auto.

Immediata la chiamata, da parte di quest’ultimo, ai sanitari del 118 che sono subito accorsi sul posto. Nonostante i tentativi di rianimazione da parte degli operatori, per l’uomo non c’è stato nulla da fare se non constatare il decesso.

Troppo gravi infatti le ferite riportate durante l’impatto che si sono rivelate mortali.

Incidente alla Garbatella, auto contro monopattino: indagini in corso

Presenti sul luogo dell’incidente anche gli agenti della polizia locale del VIII Gruppo Tintoretto che hanno delimitato l’area interdicendola al traffico e svolto i rilievi utili a ricostruire la dinamica dell’accaduto. Spetterà infatti a loro effettuare le indagini per attribuire eventuali responsabilità e determinare le cause del sinistro.