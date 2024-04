La tragedia in cui ha perso la vita un motociclista di 77 anni si è consumata nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 12 aprile.

Incidente a Roma, morto 77enne

Dalle prime ricostruzioni è emerso che l’uomo, in sella alla sua Bmw, si è scontrato con una Fiat Panda. Alla guida dell’auto una donna di 60 anni che si è subito fermata per soccorrere il motociclista. Lo scontro è avvenuto poco dopo le 14, in piazzale Maresciallo Giardino.

L’intervento dei soccorsi

Sul posto sono prontamente intervenuti i sanitari del 118, ma per il 77enne non c’è stato nulla da fare. L’impatto è stato verosimilmente molto violento e non gli ha lasciato scampo. Le dinamiche dell’incidente sono ancora da accertare, sembrerebbe tuttavia che la vittima sia stata sbalzata fuori dalla moto, atterrando sull’asfalto e perdendo il casco. La donna, di origine straniera, è stata invece accompagna all’ospedale Santo Spirito per degli accertamenti.

Strada chiusa al traffico

Presenti anche gli uomini dei Gruppi I Prati e Gpit della Polizia Locale, che dovranno cercare di fare luce sull’accaduto. Il tratto di strada interessato dal sinistro, all’altezza di Via Durazzo & Viale Angelico è stato chiuso al traffico per consentire agli agenti di eseguire i rilievi del caso.