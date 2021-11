Incidente a San Feliciano di Magione, auto contro casa disabitata: un morto e un ferito

Un uomo è morto e un altro è rimasto ferito in un incidente a San Feliciano di Magione in cui un'auto si è scontrata con un edificio disabitato.

Tragedia a San Feliciano di Magione, comune in provincia di Perugia, dove nel pomeriggio di mercoledì 24 novembre 2021 ha avuto luogo un incidente stradale costato la vita ad una persona. L’auto di quest’ultima si è schiantata contro una casa disabitata e ogni tentativo di soccorso si è rivelato vano.

Incidente a San Feliciano di Magione

I fatti si sono verificati intorno alle 16:15 in via della Concordia, davanti al ristorante Il Cainone. Secondo le prime ricostruzioni due uomini stavano viaggiando a bordo della propria vettura quando questa, per cause ancora da accertare, ha urtato lo spigolo di una casa disabitata.

Immediata la chiamata ai sanitari del 118 che, giunti sul posto, hanno dovuto constatare la morte di un uomo di 50 anni: troppo gravi le ferite riportate durante l’impatto che si sono rivelate fatali vanificando ogni sforzo di rianimazione.

L’altro uomo a bordo è invece rimasto gravemente ferito ed è stato trasferito in codice rosso all’Ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia.

Incidente a San Feliciano di Magione: indagini in corso

Presenti sul luogo dell’incidente, oltre ai Vigili del Fuoco che hanno aiutato ad estrarre i due soggetti dalle lamiere, i Carabinieri di Magione e la Polizia municipale. Quest’ultima ha chiuso al traffico il tratto di strada interessato e regolato la viabilità mentre i militari hanno eseguito i rilievi volti a ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.