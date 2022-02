Incidente a San Giovanni in Marignano, moto contro albero: morto un uomo di 57 anni

Un motociclista di 57 anni è morto a causa di un incidente stradale a San Giovanni in Marignano in cui si è schiantato contro un albero.

Tragedia a San Giovanni in Marignano, comune in provincia di Rimini, dove nella giornata di lunedì 21 febbraio 2022 ha avuto luogo un incidente stradale costato la vita ad un umo di 57 anni. Finito fuori strada con la moto e schiantatosi contro un albero, per lui non c’è stato nulla da fare.

Incidente stradale a San Giovanni in Marignano

I fatti si sono verificati poco dopo le 17 lungo via Cassandro. Secondo quanto ricostruito, la vittima stava viaggiando in direzione mare e aveva da poco superato il centro abitato quando, all’improvviso, ha perso il controllo della sua moto Bmw e si è scontrato violentemente contro un albero al ciglio della strada. Un impatto violento che l’ha fatto precipitare a terra e battere la testa sull’asfalto.

Immediata la chiamata ai sanitari del 118 che, giunti sul posto, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del motociclista. Troppo gravi infatti le ferite riportate durante lo schianto e la successiva caduta a terra, che si sono rivelate fatali e hanno vanificato ogni tentativo di rianimazione degli operatori.

Incidente stradale a San Giovanni in Marignano: indagini in corso

Presenti sul posto anche le forze dell’ordine, che hanno effettuato i rilievi utili a ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Secondo le prime analisi il sinistro non avrebbe coinvolto altri veicoli e l’uomo, di cui non è ancora stato diffuso il nome, sarebbe risultato residente a Tavullia.