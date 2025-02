Un 33enne è morto in un incidente sulla tangenziale Sud di Stezzano, dove cinque persone e altrettanti veicoli sono rimasti coinvolti oggi

Un uomo di 33 anni è morto in un incidente stradale avvenuto intorno alle 13.30 di oggi, venerdì 14 febbraio, sulla ex strada statale 470, nei pressi del centro commerciale Le Due Torri a Stezzano. Nello schianto sono rimaste coinvolte cinque auto, con un bilancio di quattro feriti in codice giallo e una vittima.

Incidente a Stezzano con cinque veicoli coinvolti: morto 33enne

Sul luogo della tragedia sono intervenute tre ambulanze della Croce Rossa di Urgnano e della Croce Bianca di Boltiere, supportate da due automediche e dall’elisoccorso partito da Bergamo. Presenti anche la polizia stradale e i vigili del fuoco. Per consentire i soccorsi, la strada è stata temporaneamente chiusa, causando forti disagi alla circolazione.

Nonostante il rapido intervento dei soccorsi, per il 33enne non c’è stato nulla da fare: è morto sul colpo a causa delle gravissime lesioni riportate nell’impatto. I sanitari giunti sul posto hanno tentato di rianimarlo, ma le ferite erano troppo estese e non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Incidente a Stezzano con cinque veicoli coinvolti: le indagini

Secondo una testimone, l’incidente sarebbe stato innescato da un sorpasso azzardato che ha scatenato la carambola. L’uomo, alla guida di una Mazda, si è scontrato con una Skoda e ha perso la vita. Sua sorella, che viaggiava accanto a lui, sarebbe stata trasportata d’urgenza all’ospedale Papa Giovanni con l’elisoccorso, riportando fratture a braccia e gambe.