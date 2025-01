Sarno, incidente sull'A30: coinvolti un prete e sua madre. Lei muore in ospedale

Nella serata di domenica 26 gennaio, si è verificato un grave incidente stradale sull’A30, in direzione Sarno-Salerno. Coinvolti un prete e sua madre, la quale è deceduta in ospedale.

Incidente sull’A30 a Sarno: muore in ospedale la mamma del prete coinvolto

Terribile incidente ieri sera, intorno alle ore 20:00, sull’autostrada A30, quando un auto, con a bordo un prete aretino (59anni) e sua madre (80 anni), ha urtato la segnaletica stradale ed è finita contro un paracarro di delimitazione. Sul posto sono accorsi subito i vigili del fuoco del distaccamento di Sarno, che sono riusciti a liberare madre e figlio dalla lamiere. I feriti sono stati poi affidati al 118 ma fin da subito le condizioni dell’anziana sono risultate gravi. Nelle ore successive all’incidente, la donna è stata operata ma non è sopravvissuta all’intervento. Sono in corso le indagini per capire l’esatta dinamica dell’incidente.

Incidente sull’A30 a Sarno: le condizioni del prete

Il sacerdote aretino, che era alla guida dell’auto finita contro un paracarro di delimitazione sull’A30, ha riportato lesioni leggere e potrebbe già essere dimesso dall’ospedale nei prossimi giorni.