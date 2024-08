Poteva finire in tragedia per due piloti che si trovavano a bordo di un velivolo nel Regno Unito. Non sono fortunatamente in pericolo di vita.

Un velivolo, un piccolo aereo da turismo, ha perso quota terminando la corsa in mezzo ad una strada. È quanto è successo nel Regno Unito, nel Gloucestershire nel tardo pomeriggio di martedì 27 agosto. Per i due piloti del mezzo non ci sono state fortunatamente gravi conseguenze e sono stati soccorsi dall’ambulanza che li ha poi trasportati in ospedale dove sono stati sottoposti ad accertamenti.

Incidente nel Regno Unito, aereo precipita in una strada trafficata

Non sono chiare le cause che hanno portato all’incidente aereo che ha coinvolto un aliante a motore biposto. Stando a quanto si apprende il mezzo avrebbe fatto un atterraggio di fortuna terminando la propria corsa nel Gloucestershire e precisamente lungo la A419 in direzione ovest, nella zona che comprende Cirencester e Stroud. Al fine di comprendere la dinamica dell’incidente sono state avviate le indagini.

Disagi alla circolazione

In seguito all’incidente sono stati segnalati disagi alla circolazione. Un portavoce della polizia del Gloucestershire – riporta il “The Guardian” – ha dichiarato che il tratto stradale interessato dall’incidente è stato oggetto di chiusura per consentire ai mezzi di effettuare le operazioni di soccorso. Il Costwold Gliding Club, del quale i due piloti fanno parte hanno informato che la A419 così come l’aeroporto di Aston Down sono stati chiusi durante la notte al fine di consentire la rimozione del velivolo.