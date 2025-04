Il grave errore di valutazione del pilota

Il pilota svizzero Francois T. ha recentemente attirato l’attenzione dei media dopo un incidente aereo avvenuto sul Monte Rosa. Sabato scorso, il suo Piper ha atterrato sul versante elvetico del massiccio, per poi decollare dal ghiacciaio, attraversando una colonna di scialpinisti diretti verso il rifugio Capanna Margherita.

In un comunicato, il pilota ha espresso il suo rammarico per l’accaduto, sottolineando di avere 45 anni di esperienza di volo e di essere formato per atterraggi e decolli sui ghiacciai. Tuttavia, ha ammesso di aver commesso un grave errore di valutazione, un fatto che ha immediatamente segnalato al servizio di segnalazione eventi.

Indagini in corso e possibili sanzioni

L’incidente ha attirato l’attenzione dell’Ufficio federale dell’aviazione civile (Ufac) della Confederazione Svizzera, che ha avviato un’indagine per chiarire i fatti. L’Ufac ha avvertito che il pilota potrebbe affrontare sanzioni penali e il ritiro della sua licenza e delle sue qualifiche per un periodo di tempo determinato. La situazione è particolarmente delicata, considerando che l’incidente è avvenuto in un’area frequentata da migliaia di appassionati di scialpinismo, in concomitanza con il Trofeo Mezzalama, una gara di grande richiamo.

Reazioni e responsabilità

L’aeroclub di Ginevra, proprietario del Piper Pa18, ha dichiarato che l’aereo era utilizzato per un’attività privata e non era correlato alla formazione dell’aeroclub. Inoltre, il pilota si è presentato spontaneamente alle autorità, fornendo un resoconto dettagliato dei fatti il giorno stesso dell’incidente. Il video dell’evento, condiviso dall’alpinista piemontese Luca Calzone, ha suscitato preoccupazione e discussioni sulla sicurezza aerea in montagna. La comunità degli alpinisti e dei piloti di montagna sta seguendo con attenzione l’evoluzione della situazione, sperando che incidenti simili possano essere evitati in futuro.