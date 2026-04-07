Incidente al torrente Astico: 21enne perde la vita dopo una caduta ad Arsiero

Un 21enne padovano è deceduto dopo essere caduto nelle acque tumultuose del torrente Astico ad Arsiero durante il pomeriggio di Pasquetta; i soccorsi con sommozzatori e Suem 118 non hanno potuto nulla

Nel tardo pomeriggio di lunedì 6 aprile, in una delle aree frequentate per il picnic di Pasquetta, si è consumata una tragedia che ha scosso la comunità locale. Un giovane di 21 anni, originario della provincia di Padova, è precipitato nelle acque del torrente Astico ad Arsiero e non è riuscito a riemergere. La zona interessata, nota come contrada Pria o indicata da alcuni come “Pria Park”, era molto affollata in occasione della festività, quando si è verificato l’incidente.

Secondo le testimonianze raccolte sul posto, il ragazzo si trovava vicino alla riva, su alcuni massi esposti alle correnti, quando ha perso l’equilibrio ed è scivolato in acqua. Il flusso nel punto del tuffo è stato descritto come particolarmente turbinoso, capace di trascinare anche chi non si trova in difficoltà. Dopo il lancio dell’allarme, sono arrivati i mezzi di soccorso locali, ma nonostante gli sforzi la situazione si è rivelata critica già nelle fasi iniziali.

La dinamica dell’incidente

Le ricostruzioni preliminari indicano che il giovane stava saltando o muovendosi sui massi a monte dell’area quando ha perso l’appoggio e ha fatto un volo in acqua. Testimoni oculari hanno riferito che non è più riemerso e che, per alcuni istanti, si è intravisto il corpo trascinato dalla corrente. Il torrente Astico in quel tratto è caratterizzato da passaggi stretti e da un fondo irregolare, elementi che aumentano il rischio di rimanere intrappolati tra le pietre.

Fattori che hanno complicato il salvataggio

La presenza di massi e di un corso d’acqua veloce ha reso difficili le operazioni di recupero iniziali. Non è chiaro se il ragazzo avesse il tempo di chiedere aiuto o se sia stato subito trascinato sott’acqua. Le correnti possono generare vortici e spingere verso anfratti rocciosi, rendendo il recupero complesso anche per soccorritori esperti. In questi scenari il fattore tempo è cruciale: ogni minuto che passa riduce le possibilità di sopravvivenza.

I soccorsi e il recupero del corpo

Immediatamente dopo la segnalazione, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con le unità specializzate e i sommozzatori, oltre al personale sanitario del Suem 118. Le ricerche hanno richiesto un’ora abbondante prima che il corpo del giovane fosse individuato e portato a riva. Sono state praticate manovre di rianimazione, ma purtroppo i tentativi non hanno avuto esito positivo e il medico ha dovuto constatare il decesso.

Tempistiche e operazioni

Le forze di soccorso hanno operato con tempestività, ma si sono dovute confrontare con condizioni ambientali avverse: acqua fredda, forte corrente e la necessità di agire in sicurezza per non mettere a rischio altri intervenuti. L’intervento dei sommozzatori è stato cruciale per recuperare il corpo, ma la lunga permanenza sott’acqua ha compromesso le possibilità di successo delle manovre di rianimazione.

Il luogo e il contesto sociale

La contrada Pria è una meta conosciuta per le gite del periodo pasquale: prati, massi e corsi d’acqua attirano famiglie e gruppi di amici. Tuttavia, la bellezza naturale nasconde insidie legate alle condizioni meteorologiche e al regime dei corsi d’acqua. Soprattutto dopo precipitazioni o nei tratti più secondari, il rischio idrodinamico aumenta e rende pericolose attività come camminare sui massi o avvicinarsi a zone con corrente intensa.

Riflessioni e raccomandazioni

Questa tragica perdita riporta l’attenzione sulla necessità di informazione e prudenza quando si frequentano corsi d’acqua. È importante che i visitatori conoscano il concetto di corrente pericolosa e rispettino segnali e avvisi, evitando di salire su massi scivolosi o di avventurarsi in punti non sorvegliati. Le autorità locali spesso ricordano che l’acqua, anche se apparentemente tranquilla, può nascondere rischi letali.

Le autorità competenti stanno completando le verifiche del caso e i familiari del giovane sono stati informati. La comunità di Arsiero e i visitatori presenti quel giorno restano profondamente colpiti da quanto accaduto, con la speranza che episodi simili possano spingere a misure preventive e a una maggiore consapevolezza sui pericoli dei corsi d’acqua.