Ieri sera, giovedì 19 dicembre, si è verificato un grave incidente stradale lungo la strada provinciale 113 nel tratto compreso tra San Giorgio Ionico e Roccaforzata, sulla direttrice Taranto-San Giorgio. Il bilancio è drammatico: coinvolti due giovani, morto un allievo della Marina Militare.

Tragedia a Roccaforzata: muore giovane allievo della Marina Militare

Il ragazzo viaggiava in motocicletta insieme a un amico quando, per ragioni ancora in fase di accertamento, si è verificato uno scontro violento con un’automobile che procedeva in direzione opposta. Secondo le prime informazioni, come riportato da Taranto Today, i due ragazzi probabilmente stavano tornando a casa quando è avvenuto l’incidente. Il giovane deceduto era molto noto a Roccaforzata e amava il ciclismo, passione che condivideva sui social.

Sul luogo dell’impatto sono intervenuti immediatamente i soccorritori del 118 e i carabinieri di San Giorgio Ionico, che hanno effettuato tutti i rilievi per chiarire la dinamica e stabilire eventuali responsabilità.

Incidente tra auto e moto, muore allievo della Marina Militare: chi era la vittima

Roccaforzata è sconvolta per la prematura scomparsa di Stefano Principale, 23 anni, allievo maresciallo della Marina Militare. Dopo anni di studio e sacrifici, il giovane stava finalmente realizzando il suo sogno professionale, ma ieri sera il destino ha spezzato tutto lungo la strada provinciale 113, tra Taranto e San Giorgio Ionico.

L’impatto è stato fatale: Stefano non ce l’ha fatta, mentre l’amico, gravemente ferito, è stato rianimato e ricoverato in ospedale in condizioni serie.