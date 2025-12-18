Grave incidente a Recanati, provincia di Macerata, in contrada Addolorata: tre auto si sono scontrate lungo un rettilineo di via Don Mariano Capecci durante un sorpasso. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e soccorritori, l’epilogo è drammatico.

Incidente a Recanati, sorpasso fatale: dinamica e soccorsi

Come riportato da Cronache Maceratesi, secondo i primi rilievi della polizia locale, lo scontro sarebbe avvenuto durante un sorpasso azzardato.

La Bmw, in transito verso valle, avrebbe superato la Fiat 500 X urtandola al rientro in corsia, coinvolgendo successivamente l’Alfa Romeo proveniente in direzione opposta.

A bordo della Fiat viaggiavano un uomo di 84 anni e il figlio cinquantenne: il primo è rimasto ferito in modo lieve ed è stato trasportato all’ospedale di Civitanova, mentre il conducente della Bmw, un settantenne, è rimasto illeso.

Recanati, sorpasso fatale: incidente tra tre auto, tragico epilogo

Un uomo di 60 anni, invece, ha perso la vita questa mattina, intorno alle 10:30, a Recanati nel drammatico incidente stradale avvenuto in contrada Addolorata, lungo un tratto rettilineo di via Don Mariano Capecci.

Lo scontro, in un tratto di strada già noto per la sua pericolosità, ha coinvolto tre veicoli, tra cui una Fiat 500 X, una Bmw e un’Alfa Romeo 147, quest’ultima completamente devastata dall’impatto.

L’incidente ha richiesto l’intervento immediato dei vigili del fuoco e dei soccorritori della Croce Rossa di Porto Potenza, che hanno avuto difficoltà a estrarre il corpo del conducente deceduto. La tragedia ha sconvolto la comunità locale, mentre le indagini della polizia locale proseguono per ricostruire con precisione la dinamica dello schianto.