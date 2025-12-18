Addio a Pasquale Allevi, ex sindaco di Folignano: muore per un incidente sul campo di padel

Un grave lutto ha colpito la provincia di Ascoli Piceno: Pasquale Allevi, ex sindaco di Folignano e medico noto in città, è morto a 66 anni a seguito di un incidente mentre giocava a padel ad Ancarano.

Addio a Pasquale Allevi, ex sindaco di Folignano: il cordoglio della comunità

Appassionato di sport e praticante di padel da tempo, Allevi era molto conosciuto in provincia, non solo per la sua carriera politica come sindaco di Folignano dal 1999 al 2009 e successivamente come assessore provinciale ai Lavori pubblici, ma anche per il suo ruolo di medico sociale dell’Ascoli Calcio e titolare del Poliambulatorio Pianeta Salute.

La notizia della sua morte ha suscitato profondo dolore tra cittadini e amministratori locali: il sindaco di Folignano, Matteo Terrani, ha ricordato Allevi come una persona cordiale, disponibile e sempre attenta alle esigenze dei pazienti, esprimendo il più sentito cordoglio alla famiglia.

Il grave lutto ha colpito la provincia di Ascoli Piceno: Pasquale Allevi, ex sindaco di Folignano e noto medico ortopedico, è deceduto all’età di 66 anni. La tragedia si è consumata mentre si trovava al Centro Sportivo Ancaria Padel di Ancarano, nel Teramano, impegnato in una partita con alcuni amici.

Come riportato da Mediaset Tgcom24, Durante il gioco, Allevi avrebbe urtato violentemente una struttura metallica a bordo campo, battendo la testa e perdendo immediatamente conoscenza. I presenti hanno subito allertato il 118 e sul posto sono intervenuti i soccorsi coordinati tra le centrali operative di Teramo e Ascoli. Nonostante i ripetuti tentativi di rianimazione, il medico non ha ripreso conoscenza e il suo decesso è stato constatato dai sanitari.