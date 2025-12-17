Lutto per Claudio Durigon, senatore e sottosegretario al Lavoro: ore di cordoglio e solidarietà dal mondo politico e istituzionale.

Un lutto ha colpito nelle ultime ore il panorama politico nazionale, coinvolgendo direttamente Claudio Durigon, senatore e sottosegretario al Lavoro, per una grave perdita familiare.

Il senatore della Lega Claudio Durigon: chi è

Claudio Durigon è un politico italiano, nato a Latina nel 1971, attualmente membro del Senato della Repubblica e sottosegretario al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nel governo guidato da Giorgia Meloni, con deleghe su lavoro, previdenza e relazioni industriali.

È anche vicesegretario federale della Lega.

Durigon ha iniziato la sua carriera come operaio nel settore farmaceutico e poi come sindacalista, diventando vicesegretario generale dell’Unione Generale del Lavoro (UGL) prima di entrare in Parlamento. È stato eletto deputato nel 2018 e senatore nel 2022.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Claudio Durigon (@durigonclaudio)

La politica si stringe attorno a Claudio Durigon: il senatore della Lega colpito da un grave lutto

Come riportato dall’Adnkronos, è lutto per il senatore e sottosegretario al Lavoro della Lega, Claudio Durigon, per la scomparsa della madre Franca Bellamio, deceduta a Latina all’età di 89 anni. In queste ore numerosi rappresentanti del mondo istituzionale e politico stanno esprimendo solidarietà e affetto al parlamentare per la perdita della sua famiglia.

La cerimonia funebre si celebrerà domani mattina alle 11:30 presso la Parrocchia San Francesco d’Assisi di Latina, in via dei Cappuccini. Tra i messaggi di cordoglio giunti alla famiglia si segnalano quelli dell’editore del network LaC, Domenico Maduli, e della direttrice editoriale Maria Grazia Falduto.