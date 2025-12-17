Il primo cittadino aveva 72 anni ed era malato da tempo: il suo ultimo messaggio.

Eletto primo cittadini nel 2020, lo Sapio aveva 72 anni ed era malato da tempo. Il suo impegno pubblico è stato sempre caratterizzato da una presenza costante sul territorio oltre che da un dialogo diretto con i cittadini di Pompei. Tanti i messaggi di cordoglio dal mondo politico, dai rappresentanti delle istituzioni, dal mondo associativo e religioso e da parte dei cittadini.

Pompei in lutto, morto il sindaco Carmine Lo Sapio: il suo ultimo messaggio

Pompei piange la scomparsa del suo sindaco, Carmine Lo Sapio, morto a 72 anni. Proprio ieri, in un messaggio ai suoi cittadini, Lo Sapio aveva comunicato la necessità di farsi da parte, dichiarando di trovarsi in un “momento delicato” della propria vita e, per questo motivo, ha affidato la continuità amministrativa alla vice sindaca Andreina Esposito. Un messaggio che ha mostrato ancora una volta il grande senso di responsabilità verso i suoi cittadini da parte del sindaco.