Sulla 131 si è verificato un incidente stradale che ha visto coinvolte ben quattro auto e un camion. Strada chiusa e traffico in tilt. Ecco che cosa è successo.

Incidente stradale sulla 131: strada chiusa e traffico dirottato

Incidente stradale sulla 131: coinvolte quattro auto e un camion

Come detto un tratto della strada statale 131 “Carlo Felice” è stata chiusa al traffico per via di un incidente stradale avvenuto all’altezza del chilometro 119, nel territorio di Paulilatino. Nel sinistro sono rimasti coinvolti in tutto cinque veicoli, ovvero quattro auto e un camion. La strada è stata chiusa al fine di consentire le operazioni di soccorso e per dare opportunità alle autorità di effettuare tutti i rilievi necessari a stabilire l’esatta dinamica del sinistro. Da quanto si apprende non ci sarebbero stati feriti gravi.