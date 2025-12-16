Savona, incidente in corso Tardy e Benech: perde la vita una 22enne. Chi era la vittima e il cordoglio della comunità.

Un grave incidente ha scosso profondamente Savona, riportando l’attenzione sulla pericolosità di corso Tardy e Benech, una delle arterie più trafficate della città. Un tratto urbano spesso attraversato da mezzi pesanti e già segnato in passato da episodi drammatici, diventato ancora una volta teatro di una tragedia che ha colpito l’intera comunità savonese.

Travolta in pieno centro a Savona: l’incidente mortale questa mattina

Una mattina qualunque si è trasformata in tragedia a Savona. Intorno alle 8, lungo corso Tardy e Benech, una delle vie più trafficate e percorse dai mezzi pesanti, Valentina Squillace, 22 anni, ha perso la vita dopo essere stata investita da un tir mentre stava attraversando la strada.

Secondo le prime ricostruzioni della polizia locale, la giovane si trovava nei pressi delle strisce pedonali quando è stata colpita dal mezzo pesante, che l’avrebbe trascinata per diversi metri sull’asfalto.

Nonostante la rapidità dei soccorsi, i sanitari hanno potuto soltanto constatare il decesso. L’autista del tir, sotto shock, è stato ascoltato insieme ai testimoni, mentre restano in corso gli accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dell’investimento e verificare eventuali responsabilità.

Tragico incidente a Savona, trascinata per metri in corso Tardy e Benech: muore 22enne

La notizia si è diffusa rapidamente in città, lasciando sgomenti amici, conoscenti e l’intera comunità savonese. Valentina, originaria di Savona, viveva con la famiglia ed era una studentessa al quarto anno di Giurisprudenza all’Università di Genova, dopo il diploma conseguito nel 2022 all’Istituto Boselli-Alberti.

Come riportato da Genova24, profondo il dolore espresso dall’Ateneo genovese: “La notizia ha colpito l’intera comunità universitaria, generando incredulità e immenso sgomento” e ancora “La perdita improvvisa di una giovane vita, nel pieno del suo percorso accademico e con lo sguardo proiettato verso un promettente futuro, costituisce una ferita che travalica i confini dell’Ateneo”.

Anche la Regione Liguria, con il presidente di Regione Liguria Marco Bucci e l’assessore all’Università Simona Ferro, ha voluto manifestare la propria vicinanza ai familiari: “Una tragedia che ferisce profondamente l’intera comunità ligure e che richiama tristemente l’attenzione, ancora una volta, sull’importanza della sicurezza stradale e della tutela dei cittadini, in particolare dei più giovani”.

Un dolore collettivo che riapre ferite mai del tutto rimarginate, considerando che nello stesso punto, anni fa, perse la vita anche una giovane agente della polizia locale.