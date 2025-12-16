Un incidente nella galleria di Cernobbio, in provincia di Como, ha causato rallentamenti e interventi d’emergenza questa mattina, mettendo temporaneamente in difficoltà la viabilità del tratto.

Cernobbio, incidente in galleria: l’intervento dei soccorsi

Questa mattina, martedì 16 dicembre, intorno alle 7.25, la viabilità nel Comasco ha subito forti rallentamenti a causa di un incidente verificatosi all’interno della galleria di Cernobbio.

Secondo le prime informazioni, come riportato da Qui Como, l’episodio ha coinvolto più veicoli in un tamponamento durante le ore di punta, momento particolarmente critico per il traffico mattutino.

Cernobbio, incidente in galleria: situazione critica, tutto bloccato

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco di Como, i carabinieri e un’ambulanza della Croce Rossa. I pompieri hanno provveduto a mettere in sicurezza i veicoli e l’area circostante, controllando l’assenza di eventuali perdite o rischi aggiuntivi. Due persone, una donna di 26 anni e un uomo di 27, hanno ricevuto le prime valutazioni sanitarie direttamente sul posto, senza riportare ferite gravi.

Per permettere le operazioni di soccorso, la corsia in direzione Como è stata temporaneamente gestita a senso unico alternato, provocando inevitabili rallentamenti, mentre le autorità hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

La circolazione sta lentamente tornando alla normalità dopo la rimozione dei veicoli coinvolti e i controlli sul posto.