Scontro tra auto e camion a Codogno sulla via Emilia provoca rallentamenti e chiusura momentanea della strada. Ecco cosa è accaduto.

Questa mattina, giovedì 18 dicembre, sulla via Emilia a Codogno, un incidente tra un’auto e un camion ha provocato il ribaltamento del mezzo pesante e la dispersione del suo carico, causando la chiusura temporanea della strada e gravi disagi al traffico.

Ribaltamento di un camion sulla via Emilia a Codogno: interventi di soccorso e ripristino della viabilità

Come riportato da Prima Lodi, le forze dell’ordine hanno subito gestito la viabilità, cercando di limitare il caos generato dall’incidente. Fortunatamente non si sarebbero registrati feriti gravi. I pompieri hanno utilizzato l’autogru per sollevare e spostare il camion, liberando almeno una corsia e consentendo una ripresa parziale della circolazione.

Solo dopo la rimozione del mezzo e la pulizia dell’asfalto il traffico ha cominciato a scorrere regolarmente, con il progressivo smaltimento delle code e il ritorno alla normalità nel corso della mattinata.

Tutto sull’asfalto: scenario surreale dopo lo schianto tra auto e camion sulla Via Emilia

Questa mattina, alle prime luci del giorno, il grave incidente ha coinvolto un’automobile e un autotreno sulla strada statale 9, la via Emilia, nel comune di Codogno. L’impatto, avvenuto intorno alle 7:15, ha causato il ribaltamento del mezzo pesante, che trasportava farina, con la conseguente dispersione del carico sulla carreggiata, rendendo pericoloso il transito.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco con autopompa e autogru, provenienti sia dal comando provinciale di Lodi sia dal distaccamento volontario di Casalpusterlengo, mentre i carabinieri hanno iniziato le indagini per determinare le cause dello scontro.