La Statale 106 Ionica, arteria trafficata e spesso teatro di incidenti, è nuovamente al centro dell’attenzione a causa di un grave sinistro avvenuto durante la tarda mattinata di Natale a Santa Caterina dello Ionio. L’episodio ha coinvolto una delle auto blindate della scorta del Procuratore di Napoli Nicola Gratteri.

Incidente sulla Statale 106: la dinamica dello scontro

La tarda mattinata di Natale ha visto un grave incidente nel centro abitato di Santa Caterina dello Ionio, lungo la Statale 106 Ionica, tratto notoriamente trafficato e a rischio. Come riportato da La CNews24, una delle auto blindate della scorta del Procuratore della Repubblica di Napoli, Nicola Gratteri, è rimasta coinvolta in un urto causato da una Nissan proveniente da una strada laterale.

La vettura, entrando improvvisamente sulla carreggiata principale, avrebbe costretto il mezzo di sicurezza a una manovra di emergenza che si è conclusa contro un’auto parcheggiata. Nel sinistro sarebbero stati coinvolti anche due pedoni presenti nelle immediate vicinanze di un bar, rendendo la situazione ancora più delicata.

Incidente sulla Statale 106, coinvolta la scorta di Gratteri: tre feriti in ospedale

Tre persone hanno riportato ferite di media gravità: il conducente della vettura della scorta e i due passanti, tutti immediatamente soccorsi dal personale del 118 e trasferiti negli ospedali di Catanzaro e Chiaravalle Centrale.

Le due vetture della scorta non coinvolte nello scontro, tra cui quella con a bordo Gratteri, si sarebbero arrestate a poche centinaia di metri dal luogo dell’incidente per motivi di sicurezza, mentre il capo scorta provvedeva a contattare tempestivamente i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti Carabinieri, Polizia di Stato e il Nucleo Radiomobile di Soverato, che hanno messo in sicurezza la zona, gestito il traffico e avviato i rilievi necessari a ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente. Dopo le operazioni di soccorso e i primi accertamenti, il convoglio di scorta ha potuto riprendere il viaggio.