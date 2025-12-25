Un grave incidente stradale ha colpito María Sol Messi, sorella minore di Lionel Messi, mettendo a rischio la sua vita e costringendo al rinvio del matrimonio previsto a gennaio. L’episodio ha acceso i riflettori sulla famiglia del campione argentino, tra preoccupazione per le condizioni della giovane e l’impatto sugli impegni personali e professionali.

Ritorno in Argentina e vita familiare: attimi di paura per la sorella di Lionel Messi

Dopo le cure iniziali negli Stati Uniti, María Sol è rientrata in Argentina per seguire il percorso di recupero accanto alla famiglia. Trascorrerà le festività natalizie a Rosario insieme a Lionel Messi, rientrato nel Paese per le vacanze. Da sempre riservata e lontana dai riflettori, María Sol ha sviluppato la propria carriera nel design e nell’imprenditoria, lavorando come brand manager per The Messi Store e gestendo il marchio di costumi da bagno Bikinis Río, promosso anche dalla cognata Antonela Roccuzzo.

Paura per la sorella di Messi: “Suv contro un muro, grave incidente stradale prima del matrimonio”

Come riportato dal programma televisivo LAM, María Sol Messi, sorella minore del noto calciatore Lionel Messi, è rimasta coinvolta in un grave incidente a Miami mentre era alla guida del suo SUV. La 32enne ha perso il controllo del veicolo e si è schiantata contro un muro, riportando ferite significative, tra cui un’ustione al polso e fratture a due vertebre e al tallone.

La madre, Celia Maria Cuccittini, ha confermato le condizioni della figlia, precisando che, pur essendo fuori pericolo, dovrà affrontare una lunga e impegnativa riabilitazione. A causa dell’incidente, il matrimonio programmato per il 3 gennaio a Rosario con Julián “Tuli” Arellano, suo compagno da dodici anni e allenatore dell’Under 19 dell’Inter Miami, è stato rinviato a data da destinarsi.