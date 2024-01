Messi, il fuoriclasse argentino conquista il riconoscimento per l'ottava volta nella storia, votato come migliore dai ct e dai capitani di ogni Nazionale

Lionel Messi ha aggiunto un altro trionfo alla sua collezione di premi, vincendo il titolo di miglior giocatore FIFA dell’anno 2023. Questo arriva dopo la sua recente vittoria del Pallone d’Oro.

Fifa Best Awards 2023: Lionel Messi trionfa

Messi, che ha ottenuto 48 punti come Erling Haaland, è stato preferito come prima scelta, garantendosi il premio grazie al suo contributo ai successi con il PSG e l’Inter Miami. Questa è la sua ottava volta a vincere il titolo, un record senza precedenti, il premio ha escluso le sue prestazioni nella Coppa del Mondo con l’Argentina, che gli aveva conferito il titolo di miglior giocatore nel 2022. Il terzo finalista è stato Kylian Mbappé con 35 punti, mentre Aitana Bonmati è stata premiata come miglior giocatrice tra le donne.

Fifa Best Awards 2023: Guardiola miglior allenatore

Nel complesso, il Manchester City ha dominato i premi FIFA, con Ederson come miglior portiere e Pep Guardiola come miglior allenatore, Guardiola, che ha ottenuto il Triplete con i Citizens, ha superato la concorrenza italiana tra i finalisti. Il “FIFA FIFPRO Men’s World 11” è anch’esso prevalentemente composto da giocatori del Manchester City, con una forte presenza nella difesa, centrocampo e attacco. Il Real Madrid è rappresentato a centrocampo e in porta, mentre per il secondo anno consecutivo non ci sono giocatori italiani nella selezione.