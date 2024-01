Incidente elicottero in Canada: recuperate le tre salme

Sono state recuperate ieri le salme dei cittadini aloatesini morti nell'incidente in elicottero avvenuto in Canada

Nella giornata del 22 gennaio scorso, era avvenuta un tremenda tragedia in Canada: un elicottero era caduto durante un’escursione in una zona montuosa a Terrace, in British Columbia. Dopo una lunga ondata di maltempo, soltanto ieri le autorità canadesi sono riuscite a recuperare le salme delle tre persone rimaste uccise.

Incidente in Canada, recuperate le salme delle vittime: i morti

Le operazioni di soccorso sono proseguite per giorni, ma non hanno potuto avere continuità a causa della grandissima ondata di maltempo che ha colpito in questa ultima settimana tutta l’area montuosa interessata. Nella giornata di ieri, però, le autorità canadesi sono riuscite finalmente a recuperare le salme delle tre vittime dell’incidente dell’elicottero avvenuto a 700 chilometri da Vancouver. I corpi di Heiner Oberrauch, di Andreas Widmann e del pilota, sono stati rinvenuti nel pomeriggio, a comunicarlo è stato direttamente John Forrest, il presidente della società di Heliskiing Nortern Escape.

Incidente in Canada, recuperate le salme delle vittime: le operazioni di soccorso

Lunedì scorso, i soccorsi erano riusciti a recuperare le altre quattro persone, rimaste ferite gravemente nell’incidente in elicottero, ma da quel momento le condizioni del meteo erano molto peggiorate. Nonostante i vari tentativi, fino a ieri, non era stato possibile portare a valle le salme delle tre vittime.