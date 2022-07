Incidente in autostrada A4, uomo a piedi travolto e ucciso da un tir

Investito e ucciso un uomo nella notte sull'autostrada A4: si trovava a piedi sulla carreggiata ed è stato travolto da un tir causando l'incidente.

Tragico incidente all’altezza di Telgate, in provincia di Bergamo: un uomo è stato travolto e ucciso mentre si trovava a piedi sull’autostrada A4.

Uomo travolto e ucciso mentre era a piedi sulla A4

Una tragedia dalla dinamica piuttosto insolita quella avvenuta nella serata di ieri, lunedì 11 luglio, sull’autostrada A4.

Un impatto violentissimo che non gli ha lasciato scampo. Un uomo, infatti, è stato travolto e ucciso da un tir ieri sera sul tratto bergamasco della A4, mentre si trovava a piedi in strada.

Il dramma è avvenuto all’altezza di Telgate, in provincia di Bergamo, dove l’uomo è stato investito ed è morto sul colpo. Non si esclude che l’uomo possa essere rimasto in panne con l’auto e, una volta scesa dall’abitacolo, sia stato investito dal camion, ma sono solo ipotesi al momento.

L’intervento dei soccorsi e le cause dell’incidente

Nonostante le prime ipotesi, sono ancora in fase di accertamento le dinamiche dell’incidente, suelle quali al lavoro c’è la Polizia stradale. Sul posto sono intervenute due ambulanze e l’automedica del 118. L’autostrada è stata chiusa a lungo per consentire i soccorsi e i rilievi.

Illeso, ma sotto choc, il camionista. In ogni caso, il tir e l’auto sono stati sequestrati per consentire le indagini.