Erano in otto a bordo dell’auto che, per ragioni ancora da chiarire, si è improvvisamente ribaltata in autostrada. É accaduto sull’A23 Palmanova-Tarvisio, in Friuli Venezia Giulia. Il veicolo, sul quale erano presenti cinque bimbi, si è cappottato poco prima delle 4 tra le uscite di Pontebba e Carnia in direzione Palmanova. Molti i soccorritori giunti sul posto.

Auto si cappotta in autostrada: 8 a bordo di cui 5 bimbi

Sul posto, allertati i soccorsi, sono intervenute ambulanze del 118 ed i vigili del fuoco che hanno dato immediatamente il via alle operazioni di messa in sicurezza del tratto stradale e di salvataggio degli occupanti. La preoccupazione, data la presenza di diversi bambini a bordo, era tanta ma con grande fortuna nessuno di loro ha riportato ferite e sono stati dichiarati tutti illesi. Solo una donna ha infatti dovuto far ricorso alle cure mediche.

La Polizia Stradale è giunta in loco per effettuare i rilievi e avviare le indagini: stando ad una prima ipotesi il conducente avrebbe perso, per cause ancora al vaglio delle forze dell’ordine, il controllo dell’auto che, mentre percorreva la galleria Zanier, si è ribaltata rimanendo capovolta. Nessun altro veicolo è rimasto coinvolto. I tre adulti e cinque bambini sono stati liberati dalle lamiere dai pompieri ed il personale sanitario li ha visitati sul posto. Dopo diverse ore la galleria è stata riaperta al traffico.