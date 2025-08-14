Donna investita e uccisa a Milano: tre minori rintracciati e affidati a strut...

Una donna ha perso la vita a Milano a seguito di un tragico investimento stradale. Le prime indagini hanno permesso di identificare tre dei quattro minorenni coinvolti nell’incidente, che, dopo una fuga, sono stati rintracciati e trasferiti in una comunità protetta.

Donna investita e uccisa a Milano: tre minori rintracciati e trasferiti in comunità

Tre dei quattro minori coinvolti nell’incidente mortale di Cecilia De Astis, travolta e uccisa lunedì scorso in via Saponaro a Milano, sono stati allontanati dalle loro famiglie e trasferiti in strutture protette con l’intervento del pronto soccorso minori del Comune. Il provvedimento è stato eseguito tra mercoledì sera e la notte di giovedì dalla Polizia Locale, mentre proseguono le ricerche per individuare il quarto ragazzo ancora irreperibile.

Fermati in Piemonte, decisione d’urgenza della Procura minorile

Secondo quanto comunicato dalla Polizia locale, la misura urgente è stata adottata in accordo con la Procura minorile, che aveva avanzato ricorsi a tutela dei minori ed era in attesa delle determinazioni del Tribunale. Una ragazzina di 11 anni è stata rintracciata sull’autostrada Torino-Savona, presso il casello di Fossano, grazie alla collaborazione della Polizia Stradale.

Due fratelli, tra cui il tredicenne alla guida dell’auto rubata, sono stati fermati in un terreno agricolo nel Comune di Beinasco, nel Torinese. La polizia ha spiegato che il provvedimento si è reso necessario poiché le famiglie dei minori si erano allontanate senza comunicare le loro intenzioni, pur avendo inizialmente collaborato alle indagini.