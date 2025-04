Era positivo alla cocaina il padre di Melissa Cavallari, la ragazzina di 12 anni morta in un incidente stradale nel bolognese qualche giorno fa.

Melissa Cavallari: morta a 12 anni in un incidente stradale

Aveva solamente 12 anni Melissa Cavallari, la ragazzina morta in un incidente stradale venerdì scorso nel bolognese. Alla guida dell’auto il padre della ragazzina che, secondo le prime ricostruzioni, avrebbe invaso la corsia opposta dove stava viaggiando una altra vettura con a bordo una donna di 70 anni, il marito e il nipotino di 11 anni. Lo schianto è stato tremendo, oltre a Melissa, anche la 70enne ha perso la vita. Il padre di Melissa, invece, è stato ricoverato in ospedale ma non è in pericolo di vita.

Incidente Melissa Cavallari: padre alla guida positivo alla cocaina

Il padre di Melissa Cavallari, un uomo di 49anni, è indagato per omicidio stradale. Dai risultati dell’alcol test e delle analisi tossicologiche è emerso non sole che era ubriaco ma anche sotto l’effetto di cocaina. Il tasso alcolemico era di circa quattro volte superiore alla media.