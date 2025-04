La tragedia di Fabiana Chiarappa

Fabiana Chiarappa, una giovane soccorritrice del 118 e appassionata rugbista, ha perso la vita in un tragico incidente stradale avvenuto nella provincia di Bari. La 32enne stava tornando a casa in moto quando è stata coinvolta in un sinistro che ha portato alla sua morte. Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente è avvenuto sulla strada che collega i comuni di Turi e Putignano, dove un’auto, guidata da un sacerdote, l’avrebbe colpita, facendola finire fuori strada.

Il ruolo del sacerdote nell’incidente

Il sacerdote, attualmente indagato per omicidio stradale e omissione di soccorso, non si sarebbe fermato a prestare aiuto dopo l’incidente. Questo comportamento ha sollevato interrogativi e indignazione tra amici e familiari della vittima. La pm Ileana Ramundo ha già ascoltato il prete, il quale è ora al centro di un’inchiesta che sta cercando di chiarire le dinamiche di quanto accaduto. Gli amici di Fabiana, preoccupati per la sua assenza, hanno iniziato a cercarla e hanno scoperto la moto distrutta e il corpo della giovane, che era irriconoscibile.

Le indagini e le testimonianze

Le indagini sono state avviate dai carabinieri, che hanno utilizzato le immagini delle telecamere di videosorveglianza per risalire al presunto pirata della strada. Non è ancora chiaro se Fabiana fosse caduta dalla moto prima dell’impatto o se fosse ferma per qualche motivo. Tuttavia, sembra certo che l’auto del sacerdote l’abbia travolta, e che l’uomo non si sia fermato per prestare soccorso. L’autopsia, che verrà effettuata nei prossimi giorni, servirà a chiarire le cause del decesso e a fornire ulteriori dettagli su questa tragica vicenda.