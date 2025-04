Un tragico incidente stradale

Ieri pomeriggio, un grave incidente stradale ha scosso la comunità di Crespellano, nel Bolognese, portando alla morte di una ragazzina di soli 12 anni. La piccola, identificata come Melissa Cavallari, era a bordo di una Hyundai insieme al padre e al fratellino quando la loro auto si è scontrata frontalmente con una Nissan. L’incidente ha avuto conseguenze devastanti, con Melissa che ha riportato lesioni gravissime, tra cui un trauma cranico, e che è deceduta nel reparto di rianimazione dell’Ospedale Maggiore di Bologna.

Le vittime e i feriti

La tragedia ha colpito non solo la famiglia di Melissa, ma anche gli occupanti dell’altra vettura coinvolta. La Nissan era guidata da Ileana Gaspari, una donna di 70 anni di Sasso Marconi, che ha perso la vita sul colpo. A bordo con lei c’erano il marito e la nipote di 11 anni, entrambi rimasti feriti. Questo incidente ha messo in evidenza la vulnerabilità dei più giovani e l’impatto devastante che tali eventi possono avere sulle famiglie e sulla comunità.

Indagini in corso

Le prime indagini suggeriscono che l’incidente potrebbe essere stato causato da un’invasione di corsia da parte del conducente della Hyundai. L’uomo, padre di Melissa, è attualmente indagato per omicidio stradale e ha subito un alcoltest. La comunità è in attesa di ulteriori dettagli mentre le autorità cercano di chiarire le circostanze che hanno portato a questa tragedia. La notizia ha suscitato un’ondata di dolore e indignazione tra i residenti, che si uniscono nel lutto per la perdita di una giovane vita.