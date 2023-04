Tragedia della strada in provincia di Frosinone dopo un incidente in territorio di Ferentino nel quale muore un centauro

Sangue sull’asfalto in provincia di Frosinone, dove nel pomeriggio del 26 aprile ed a seguito di un incidente mortale a Ferentino muore il centauro Luciano Capuani. Da quanto si apprende il 68enne ciociaro si è scontrato con la moto contro una vettura lungo la Casilina al km 80 nel comune di Ferentino.

I media spiegano che sul posto sono intervenuti a razzo i vigili del fuoco, la polizia e gli operatori dell’Ares 118. I soccorritori si sono prodigati nelle manovre di emergenza ma per il motociclista purtroppo non c’è stato nulla da fare. Pochi minuti dopo la notizia sull’identità della vittima: a perdere la vita era stato un sessantottenne di Ferentino che era alla guida della due ruote. Si apprende che dopo quel terribile urto il tratto stradale è rimasto temporaneamente chiuso in entrambe le direzioni per prestare i primi soccorsi e che poi si è proceduto con le operazioni di messa in sicurezza del tratto stradale.

Il ripristino completo della viabilità è avvenuto intorno alle ore 18:30. Luciano Capuani era molto conosciuto e ben voluto in città e purtroppo come chiosa Ciociaria Oggi, “per il sessantottenne di Ferentino non c’è stato nulla da fare. Sul posto è intervenuta la prima partenza della sede centrale con un APS (Autopompa Serbatoio) e 5 unità VF insieme a Polizia e 118”.