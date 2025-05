Un giovane di 17 anni perde la vita in un incidente nautico, indagini in corso

Il drammatico incidente in mare

Sabato scorso, un tragico incidente nautico ha portato alla morte di Anna Chiti, una ragazza di soli 17 anni, mentre si trovava a bordo di un catamarano. La giovane è stata trascinata in acqua da una cima che si è agganciata all’elica dell’imbarcazione. Questo evento ha scosso la comunità locale e ha sollevato interrogativi sulla sicurezza in mare e sulle responsabilità dei comandanti delle imbarcazioni.

Indagini e responsabilità

Il comandante del catamarano, Andrea Ravagnin, è stato iscritto nel registro degli indagati dalla Procura di Venezia con l’accusa di omicidio colposo. L’atto è stato firmato dal pubblico ministero Stefano Buccini, il quale ha evidenziato la necessità di chiarire le circostanze che hanno portato a questa tragedia. Ravagnin dovrà rispondere anche di violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro, dato che Anna Chiti non aveva un regolare contratto di lavoro al momento dell’incidente.

Autopsia e accertamenti

Per comprendere meglio le cause e la dinamica del decesso, il magistrato ha disposto un’autopsia sul corpo della giovane. Questo passaggio è fondamentale per stabilire se ci siano state negligenze da parte del comandante o se l’incidente sia stato causato da fattori esterni. La comunità attende con ansia i risultati delle indagini, sperando che possano portare a una maggiore consapevolezza riguardo alla sicurezza in mare e alla protezione dei lavoratori nel settore nautico.