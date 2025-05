Un tragico incidente sul lavoro

Un boscaiolo di nazionalità romena, di 41 anni, ha perso la vita in un tragico incidente avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi nella zona del bosco della Digola, nei pressi di Sappada, in Friuli. L’uomo è stato travolto da un tronco che, durante le operazioni di trasferimento con una teleferica, è rimbalzato, colpendolo mortalmente.

Nonostante i tempestivi interventi, i tentativi di rianimazione da parte dell’equipe dell’elisoccorso di Pieve di Cadore si sono rivelati vani.

Le difficoltà dell’evacuazione

L’incidente è avvenuto in una zona particolarmente difficile da raggiungere, caratterizzata da un avvallamento che ha complicato le operazioni di evacuazione via terra. Il Soccorso Alpino (Cnsas) ha specificato che le squadre di terra, composte da dieci tecnici del Soccorso Alpino di Sappada e da militari della Guardia di Finanza, sono state costrette a utilizzare attrezzature speciali per il trasporto della salma. La situazione ha richiesto l’intervento di un secondo elicottero, dotato di gancio baricentrico, per facilitare la rimozione del corpo.

La sicurezza nel settore forestale

Questo tragico evento riporta l’attenzione sulla sicurezza nel settore forestale, un ambito di lavoro che presenta numerosi rischi. Gli incidenti sul lavoro, in particolare quelli che coinvolgono attrezzature pesanti e operazioni di movimentazione di tronchi, sono purtroppo frequenti. È fondamentale che le aziende del settore adottino misure di sicurezza rigorose e formino adeguatamente il personale per prevenire simili tragedie. La comunità locale e le autorità competenti sono chiamate a riflettere su come migliorare le condizioni di lavoro e garantire la sicurezza degli operatori forestali.