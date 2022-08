Terribile strage sulle strade del trevigiano. In un incidente sono morti quattro amici, tutti giovanissimi.

Incidente nel trevigiano, morti quattro amici: chi sono le giovani vittime

Una terribile strage è avvenuta sulle strade del trevigiano, più precisamente a Godega di Sant’Urbano.

Lo schianto è avvenuto la notte del 14 agosto, poco prima delle 2:10. Quattro amici, tre trevigiani e un friulano, sono morti nello schianto ed erano tutti molto giovani, maggiorenni da pochi mesi. Le vittime sono Daniele De Re, il più giovane, del 2004, residente a Cordignano, Xhuliano Kellici, del 2003, residente a Cordignano ma di origini albanesi, Daniele Ortolan, del 2003, residente ad Orsago, e Marco Da Re, del 2003, residente a Caneva, in provincia di Pordenone.

La dinamica dell’incidente

Gli amici viaggiavano su una Volkswagen Polo, uscita di strada in via Cordignano, in direzione Godega. L’auto ha sbandato all’altezza di una curva a sinistra, poi è uscita di strada. L’auto ha sbattuto contro un albero a bordo strada ed è finita in un piccolo canale, ribaltandosi. L’impatto è stato così violento da non lasciare scampo ai quattro amici che stavano tornando a casa dopo una serata trascorsa insieme.